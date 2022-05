Ostia, Fdi contro il Comune: “La spiaggia per i cani non c’è”

Ancora nessuna spiaggia per cani a Ostia. "Nonostante i proclami, le Amministrazioni Gualtieri e Falconi continuano ad ignorare gli impegni assunti nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e delle associazioni animaliste per quanto riguarda la realizzazione delle spiagge per cani a Ostia”.

Roberta Angelilli, dell’esecutivo romano di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni e Stefano Erbaggi, dell’esecutivo romano di Fdi, e Dario Cologgi dirigente del partito in Municipio X, denunciano la mancanza di una spiaggia dedicata ai cani.

Spiaggia per cani: "Manca il bando"

“La stagione balneare – proseguono - è ormai iniziata da alcune settimane ma non vi è alcuna traccia del bando che avrebbe dovuto consentire ai cani di usufruire insieme ai loro padroni di luoghi adeguatamente attrezzati, con progetti idonei per il loro benessere oltre che per le attività di socializzazione, in modo far aumentare le richieste di adozione”.

Spiaggia per i cani: "Disattese le sentenze del Tar"

Per gli esponenti di Fratelli d’Italia: “Vengono pertanto disattese le sentenze emanate dai Tar a tutela degli animali, con il rischio che, per colpa del lassismo e dell’incapacità delle Giunte guidate dalla Sinistra, si riaprano discussioni fra i cittadini che poi penalizzano gli incolpevoli amici a quattro zampe. Sindaco di Roma e presidente del Municipio X, se ci siete battete un colpo, il tempo è abbondantemente scaduto”, concludono.