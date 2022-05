Ostiense, il Comune presenta la città ideale: blitz dei movimenti per la casa

Mentre il Comune presenta la città ideale negli stati generali del Patrimonio che si tengono alla Centrale Montemartini, i movimenti per il diritto all’abitare irrompono durante l’evento. Diverse decine di persone si sono infatti riunite in un sit in di protesta fuori l’edificio su via Ostiense.

“Siamo gli sfrattati di questa città che ancora aspettano risposte. Sette mesi per una risposta che non è arrivata", dicono da fuori i cancelli della Centrale Montemartini. La protesta era già stata annunciata sulla pagina Facebook "Blocchi precari metropolitani".

Il post sulla pagina Facebook "Blocchi precari metropolitani"

"Gli stati generali convocati dal Comune di Roma alla centrale Montemartini hanno la pretesa di generare attenzione e dibattito sul tema del patrimonio. Un tema davvero importante, che pure viene mistificato trattando impropriamente le parole "vivere", abitare, curare, valorizzare. Le parole chiave, i soggetti coinvolti e il tipo di evento marcano ancora una volta lo iato profondo tra chi amministra e si professa attento a certe tematiche e la condizione abitativa drammatica in cui versa la città. Una situazione, fatta di oltre 57mila nuclei familiari in emergenza abitativa, che non può essere certo gestita pensando di occuparsi solo delle fragilità sociali designate ogni volta alla bisogna, chiedendo qualche spicciolo ai grandi agenti della turistificazione, né tantomeno agitando la propaganda roboante della rigenerazione urbana a suon di grandi eventi. Non basta fingere di dialogare per risolvere i problemi, né la città dovrebbe rendersi complice di una pantomima che serve solo a non disturbare il manovratore. A quasi un anno dall'insediamento della Giunta, è ora di vedere risultati concreti e coerenti coi bisogni della città: magari anche a prezzo di perdere qualche turista e monopattino, perché la priorità dovrebbe essere non dissipare il legame con la città e con chi la abita".

Hanno preso il via stamattina nella Centrale Montemartini di Ostiense gli Stati generali del Patrimonio di Roma, in un incontro ribattezzato