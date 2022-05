Palazzo Marina apre le sue porte: visite gratuite nel weekend

Palazzo Marina torna ad aprire le porte al pubblico per mostrare le sua storica sede, alla scoperta di dipinti, foto, divise storiche e antichi strumenti della marineria. Un percorso che porterà il visitatore a immergersi nella storia e nella tradizione della Marina.

Sabato 21 e domenica 22 maggio, la Marina Militare parteciperà alla X edizione della manifestazione di architettura, arte e cultura denominata Open House Roma, aprendo le porte di Palazzo Marina alla cittadinanza e offrendo visite guidate gratuite.

Cos'è Open House Roma

Open House Roma è un evento annuale che, in un solo week-end, consente l’apertura gratuita di circa 200 siti di qualunque epoca della Capitale, notevoli per le loro caratteristiche architettoniche. Ma soprattutto normalmente inaccessibili, metendo a disposizione visite gratuite. La Marina Militare, grazie a Open House, ha così la possibilità di mostrare ai cittadini il proprio patrimonio storico, artistico e culturale. Una visita che porterà gli ospiti a scoprire i luoghi caratteristici della sede dello Stato Maggiore della Marina: dal cortile interno al monumentale Scalone d’Onore, dai lunghi corridoi screziati dai marmi all’elegante Biblioteca Storica, fino ad arrivare alle imponenti ancore nere provenienti dalle corazzate austroungariche Teghettoff e Viribus Unitis, simbolo della vittoria italiana sul mare nella Prima Guerra Mondiale, che per i romani rendono Palazzo Marina il “Palazzo delle Ancore”.

Le visite sono su prenotazione (https://www.openhouseroma.org/node/5621) e l’ingresso avverrà dall’entrata in Lungotevere delle Navi 17 (lato Ancore), dalle ore 09.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso).