Dà di matto e aggradisce i passanti con un cacciavite. Panico sulla Collatina

Panico in Via Collatina, dove un uomo ha dato di matto e ha iniziato a distruggere le vetrine dei negozi e ad aggredire i passanti. L'ordine è stato poi riportato grazie all'intervento della Polizia locale.

L'episodio è avvenuto all'altezza del civico 261. Da una prima ricostruzione, il 31enne, con precedenti penali alle spalle, avrebbe in precedenza dato fuori di testa, lanciando in strada tavolini del Valéry bar, per poi iniziare a colpire le vetrine con un oggetto contundente, una volta vista la barista chiudersi all'interno dell'attività commerciale. Fortunatamente i vetri hanno resistito agli urti. Si registra solo un ferito. Un uomo, intervenute in aiuto, è stato infatti che colpito dall'uomo con un cacciavite e in seguito trasportato presso l'ospedale Pertini in codice giallo.

Il commento del Sulpl

Sull'episodio è intervenuto il Sulpl. "Episodi come questo, ormai quotidiani rendono evidente come sia ormai mutato il contesto degli interventi richiesti al personale delle Polizie Locali d'Italia, ormai presenza sempre più prevalente nei territori metropolitani", ha detto il Segretario Regionale del Lazio, Alessandro Marchetti. "È giunto il momento di riconoscere con una legge di riforma nazionale, le esigenze del personale, che si trova quotidianamente a svolgere vere e proprie attività di polizia, senza avere le tutele, gli equipaggiamenti ed ahinoi la stessa formazione, dei lavoratori di tutte le altre forze dell'ordine".