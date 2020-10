Parentopoli Atac, “non fu abuso d'ufficio”: assolto l'ex Ad Adalberto Bertucci

Parentopoli Atac, il dietrofront: la Corte d'Appello di Roma ha assolto l'ex amministratore delegato della municipalizzata dei trasporti del Campidoglio, Adalberto Bertucci, precedentemente condannato in primo grado a 3 anni e 7 mesi per abuso d'ufficio nel 2016.

Per Fratelli d'Italia finisce così nel nulla la montatura sul traffico di assunzioni a parenti ed amici: “Esprimiamo soddisfazione per la sentenza della Corte d'Appello di Roma che assolve l'ex amministratore delegato dell'Atac Adalberto Bertucci, un giudizio che conferma la bontà delle nostre posizioni quando in tempi non sospetti sostenevamo che le procedure adottate dall'all'ora Ad di Atac Bertucci erano le stesse degli anni precedenti”, dichiarano Andrea De Priamo, capogruppo FdI in Campidoglio, e Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio.

“Attendiamo ora le scuse della sindaca e dell'assessore alla Mobilità Meleo che in più occasioni hanno attaccato i lavoratori, strumentalizzando una vicenda che ancora doveva essere definita a livello giudiziario. Adesso che il quadro è chiaro, come Fd'I chiediamo alla Raggi di occuparsi dei dipendenti penalizzati reintegrandoli all'interno dell'Atac”, concludono.