Parte da Roma l'anti Sanremo: alla Casa del Jazz arriva la rassegna Take Five

A Roma comincia l'anti Sanremo. Dal 5 all'11 dicembre la Casa del Jazz ospiterà Take Five, rassegna musicale che ripropone progetti originali dei Centri di Produzione Musica dedicati al Jazz. La rassegna partirà da Roma e porterà più di decine tra piccole band o grandi orchestre in teatri e sale in concerto in piccoli borghi e in grandi città. È il tentativo di fare qualcosa di diverso dal solito Festival di Sanremo.

In questo primo evento alla Casa del Jazz, ogni Centro presenterà tre delle band o orchestre prodotte in quest'ultimo anno, per un totale di 15 concerti.

Saranno quindici esibizioni che fonderanno il jazz con il rock, e poi con il post rock, insieme alla musica italiana e anche a qualche passo di flamenco.

La novità dei Centri di Produzione Musica

Cinque sono i Centri dei Produzione Musica coinvolti. Oltre a quello al Centro di Produzione Musica di Roma, legato alla Fondazione Musica per Roma, ci sono il Centro Adriatico Produzione Musica Ets di Pescara, il Rest - Art - Piemonte Orientale Music, il Centro diretto dall'Associazione Time in Jazz di Berchidda e Toscana Produzione Musica Ets.

I 5 Centri sono nati quest'anno grazie al sostegno del Ministero della Cultura: infatti dei 7 centri esistenti ben 5 hanno ricevuto i Fus, cioè i finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo.

Il calendario della rassegna alla Casa del Jazz

Saranno 15 le esibizioni previste alla Casa del Jazz. Il 5 dicembre c'è stato il cocnerto di Dimitri Grechi Espinoza. Il 6 dicembre si esibiranno Maria Sole De Pascali Quartet e Ettore Fioravanti Opus Magnum. Il 7 dicembre sarà la volta dell'Ada Montellanico Quintet che si esibirà insieme a Giovanni Falzone e poi del Christian Mascetta Trio. L'8 dicembre ci sarà il concerto di Paraulas Mr Noe e del Bebo Ferra Trio. O-Janà e il Khalab Live Quartet si esibirano il 9. Il 10 dicembre suoneranno Antine e poi To be or not to bop. E infine, l'11 dicembre, suoneranno il Nico Gori Sextet e il Javier Girotto Legacy Quintet