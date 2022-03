Paura a Casal del Marmo, fiamme in un appartamento e un ferito

Fiamme a Casal del Marmo: una persona è rimasta ferita in un incendio scoppiato in un appartamento.

Incendio questa notte in un appartamento di via Villastellone 12, in zona Casal del Marmo, a Roma. A rimanere ferita una persona che è stata soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 al Policlinico Agostino Gemelli.

Due appartamenti inagibili

Sul posto gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area circostante, agevolando l’intervento dei mezzi di soccorso. Al termine dell'intervento, sono stati dichiarati inagibili due appartamenti ed è stata fornita assistenza alloggiativa a 5 persone. In corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per ricostruire le cause del rogo.