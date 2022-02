Paura a Parioli, due persone salvate dalle fiamme in un appartamento

Paura nella notte a Parioli dove due persone sono state salvate dalle fiamme di un incendio scoppiato a Largo Messico. Una delle due persone, un ragazzo di 19 anni, è stata trasportata in ospedale con lievi ustioni. Due appartamenti sono completamente inagibili.

Incendio nella notte in un appartamento ai Parioli. I vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 3,34 presso l'abitazione al quarto piano in una palazzina a Largo Messico, a Roma, e hanno messo in salvo due persone. I soccorsi sono giunti sul posto con diversi mezzi: due autopompe a serbatoio, un’autoscala, una botte. Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale con lievi ustioni.

Uno scaldino in corto circuito avrebbe provocato l'incendio

L’appartamento, completamente distrutto dalle fiamme, è inagibile come pure l’abitazione del piano di sotto. La palazzina è composta complessivamente da sette piani. Presenti sul posto anche il carro teli, il carro degli autoprotettori, il capo turno provinciale e funzionario di servizio. In corso le indagini per risalire alla causa dell'incendio. Secondo le prime indiscrezioni a causare le fiamme sarebbe stato uno scaldino andato in corto circuito.