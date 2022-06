Paura all’Eur. Tenta di strappare bimbo di 4 anni alla madre: arrestato

Ha tentato di sequestrare un bambino di 4 anni mentre la madre lo accompagnava alla scuola dell'infanzia, in viale dell'Umanesimo all'Eur. Uomo, lunedì mattina, si è prima avvicinato alla donna e al suo bambino, per poi tentare di strapparlo alla madre e portarlo via.

La donna ha però reagito chiedendo aiuto ai passanti che hanno messo in fuga il malintenzionato. Intervenuti sul posto, i Carabinieri della stazione di Roma Eur, hanno raccolto gli elementi e la descrizione ell'uomo, rintracciandolo poco dopo. I militari hanno quindi arrestato l'uomo, un romeno di 40 anni senza fissa dimore, per tentato sequestro di persona aggravato. Da quanto si apprende, non si conosce il motivo del gesto né quali fossero le intenzioni del 40enne se fosse riuscito a portare via il bambino. Difatti, mamma e figlio, italiani, non conoscevano l'uomo e non ci sarebbero legami fra di loro. Al momento lo straniero è in carcere a Rebibbia a disposizione dell'autorita giudiziaria.