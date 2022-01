Paura in zona Portuense, scoppia un incendio in un'abitazione

Esplosione in un appartamento situato in zona Portuense nel corso della mattinata. Secondo i primi accertamenti una persona risulta ferita in maniera non grave.

Una palazzina di quattro piani situata in via Portuense 447 è stata coinvolta da un principio di incendio scaturito in un appartamento. A essere coinvolto dalle fiamme un uomo che, attualmente, non presenta ferite gravi, ma solo lievi ustioni che sono state medicate sul posto dal personale del 118. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri attualmente sul luogo dell'esplosione per verificare la dinamica dell'accaduto. La palazzina è stata evacuata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.