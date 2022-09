Perseguita e minaccia l'ex per la nuova relazione: la gelosia diventa violenza

“Assolderò qualcuno per fargli del male”, poi il tentativo di uccidere il nuovo compagno e i continui pedinamenti: disposto il braccialetto elettronico anti-stalking per un 59enne.

È successo a Tivoli, l'uomo non accettava la nuova relazione che l'ex compagna aveva stabilito e per mesi l'ha perseguitata seguendola negli spostamenti e arrivando ad appostarsi sotto la casa della donna per minacciare la coppia.

“Pagherò qualcuno per fargli del male”

La serie di violenze in cui è sfociata la gelosia del 59enne non si è fermata a quelle psicologiche e la follia dell'uomo lo ha portato a tentare di investire il nuovo compagno della donna. In precedenza aveva anche minacciato la donna di voler assoldare altri soggetti per colpirlo se non avesse interrotto immediatamente la relazione.

Disposto il braccialetto elettronico per lo stalker

La denuncia della donna ai poliziotti del Commissariato Tiburtino ha portato il Gip del Tribunale di Tivoli a disporre per l'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento con obbligo di mantenere la distanza di almeno 300 metri dalla casa vittima, dal luogo di lavoro e dagli altri luoghi abitualmente frequentati da lei e dal compagno, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini sono in fase preliminare e si attende l'accertamento della colpevolezza del 59enne per la sentenza irrevocabile.