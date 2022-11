Piano per la mobilità a Natale: Ztl chiuse, 3 linee bus gratis e buoni viaggio

Ztl chiuse alle auto ma bus gratis in quattro delle giornale più calde dello shopping natalizio e ben 3 lineette del centro sulle quali si potrà viaggiare per tutto il mese senza pagare il biglietto. Ma la vera rivoluzione del Piano di Natale varato dalla Giunta Gualtieri è quello che riguarda taxi e Ncc: per Roma sono uguali tant'è che i buoni del Comune con lo sconto saranno gli stessi.

Il piano sarà in vigore tra l'8 dicembre e l'8 gennaio 2023 e prevede quattro aree d'intervento

Le novità per i trasporti pubblici

Nei giorni 8, 11, 18 e 24 dicembre, tutti i mezzi saranno gratuiti.

Saranno messe a disposizione tre linee di autobus gratuite, che passeranno con una frequenza di 10 minuti dalle 9 alle 21. La linea 100, che partirà da via della Porta Pinciana e arriverà a Cavour, passando per piazza Barberini e via del Tritone. Poi ci sarà la linea Free 1, una circolare che partirà da Termini, passerà per via del Tritone per poi tornare a Termini. E infine ci sarà la linea Free 2, un'altra circolare che partirà da piazza dei Partigiani e arriverà fino a palazzo Chigi, passando per Piramide, via Marmorata e piazza della Bocca della Verità e piazza Venezia, per poi tornare a piazza dei Partigiani.

Nei giorni 10, 11, 18, 19 e 24 saranno potenziate le corse di autobus e metro dirette verso il centro e verso i centri commerciali, nella fascia oraria tra le 10,30 e le 20,30. Nei giorni 6, 7 e 8 gennaio 2023 il potenziamento varrà solo per gli autobus, sempre nelle stesse ore.

Gli orari nei giorni di festa

La Vigilia di Natale i mezzi pubblici funzioneranno fino alle 21. Dalle 23,30 in poi saranno sostituiti dalle navette nMA, nMB, nMB1, la nMC e la nME. Dalla mezzanotte in poi entreranno in funzione le linee notturne.

Il 25 dicembre invece i mezzi funzionerano nelle fasce orarie 8,30-13,30 e 16,30-21.

La notte di Capodanno gli autobus funzioneranno fino alle 21. Le metropolitane, la Roma Lido e la linea Roma Nord saranno in funzione fino alle 2,30. Poi saranno sostituite dalle navette nMA, nMB, nMB1, la nMC e la nME. Alle 8 del 1° gennaio 2023 tutti i mezzi ricominceranno a circolare normalmente.

Taxi ed Ncc: tornano i buoni viaggio

Buone notizie per chi volesse usare il taxi: tornano i buoni viaggio. Tutti i residenti maggiorenni potranno usufruire di uno sconto del 50% per i taxi, fino a un massimo di 20 euro a corsa. Per i disabili lo sconto sarà invece del 100 %, fino a un massimo di 40 euro a corsa. Questa misura durerà dal 1° al 31 dicembre. Si potrà usare un massimo di due buoni viaggio al giorno, potranno usufruire di un massimo di due buoni viaggio al giorno, pari a un importo mensile di 400 euro.

Ztl e Sharing mobility

Brutte notizie per chi volesse usare la macchina: le zone a traffico limitato del Tridente e del Centro Storico saranno attive dalle 6,30 alle 20, dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023. Le Ztl saranno chiuse dal lunedì alla domenica. Unica eccezione sarà la giornata del 25 dicembre.

Contemporaneamente gli operatori di sharing mobility con iniziative promozionali volte a incentivarne l'utilizzo.