Piazza del Parlamento, fumo nero da un negozio: panico tra la folla e caos

Alle 11 circa, si è sviluppato un principio incendio all'interno di un negozio di abbigliamento in piazza del Parlamento a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area.

Vista la nube di fumo nero e denso c'è stato un po' di panico tra i passanti.

Caos e traffico

Caos totale per quel che riguarda la viabilità della zona: istituito un senso unico alternato in Piazza del Parlamento, via dei Prefetti, via di Campo Marzio per consentire l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Condizionatore ko

L'intervento dei Vigili del fuoco ha interessato un grosso condizionatore andato in corto circuito dal quale fuorisciva il fumo nero.