Piazza San Pietro, domenica 17 la benedizione dei Bambinelli del presepe

Torna, come da tradizione nella terza domenica di Avvento, la Benedizione dei Bambinelli che rappresenta ormai un appuntamento imperdibile nel cammino verso il S. Natale per oratori, gruppi giovanili, parrocchie e famiglie di Roma.

Tema di questa nuova edizione dell’incontro, avviato già alla fine degli anni ’60 da Paolo VI, sarà “Gesù il dono per tutti” per sottolineare l’importanza di Colui che è al centro della festa natalizia, vero dono per la Chiesa e l’umanità intera.

La liturgia di domenica 17 dicembre

Domenica prossima 17 dicembre, sin dalle prime ore del mattino, Piazza San Pietro accoglierà i gruppi di bambini, ragazzi, adolescenti e catechisti delle parrocchie romane per un momento di incontro e di animazione, guidato dal Centro Oratori Romani. Alle 10.30 sarà S. Em.za il Card. Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Vaticana a presiedere la solenne celebrazione eucaristica all’Altare della Confessione per vivere insieme la ‘Domenica Gaudete’ e prepararsi spiritualmente alle ormai vicine festività natalizie. Successivamente tutti i gruppi si sposteranno in piazza per partecipare alle 12:00 alla recita dell’Angelus insieme a Papa Francesco e ricevere la benedizione delle statuine del Bambinello in un clima di festa e di vera gioia.

L’incontro rappresenta come sempre un momento centrale del cammino degli oratori verso il S. Natale ponendo al centro il vero protagonista e aiutando piccoli e grandi a vivere pienamente la centralità della nascita di Gesù Bambino in parrocchia e nelle famiglie. Sarà possibile iscriversi all’evento tramite il sito del COR(www.centrooratoriromani.org) o contattando la segreteria dell’associazione, fondata dal Venerabile Arnaldo Canepa per la diffusione e la promozione della pastorale oratoriana a Roma. Questo appuntamento si è diffuso moltissimo negli ultimi anni in Italia e all’estero (Stati Uniti, Filippine, Inghilterra, Irlanda, Sud America e molti altri) coinvolgendo centinaia di comunità e di Diocesi dove Vescovi e sacerdoti hanno scelto di dedicare questa domenica di Avvento all’appuntamento con le statuine di Gesù Bambino e all’accoglienza di famiglie, animatori e religiosi della Chiesa locale.