Polizia Locale senza pace: agenti aggrediti in tutta Roma, uno in ospedale

Gli agenti della Polizia Locale non hanno pace: nella giornata di domenica aggressioni subite in tutta la città e i controlli diventano un inferno. Un vigile che aveva chiesto i documenti dopo aver fatto scendere un uomo che si era seduto sulla scalinata di Trinità dei Monti è stato aggredito e minacciato di morte finendo all'ospedale, mentre altri due agenti sono rimasti feriti in una colluttazione a largo di Torre Argentina. Violenza anche all'Eur dove un auto ha cercato di investire dei vigili per scappare a un controllo, ferito un agente, oltre a due arresti a Ostia. Il bilancio è di 4 arrestati dal Centro al litorale. Milani: “Situazione inaccettabile, si riconosca il corpo come forza di Polizia”.

Il bilancio della domenica di violenza è di 4 arresti e di un agente finito all'ospedale dopo l'aggressione ricevuta a piazza di Spagna, quando un 47enne di origini albanesi che si era seduto sulla scalinata di Trinità dei Monti per scattare una foto, al momento della richiesta di spostarsi da parte della Polizia Locale, ha iniziato ad insultare due vigilesse aggredendo l'agente che gli aveva chiesto i documenti. Dopo un tentativo di fuga, con la complicità della moglie che è stata denunciata, il 47enne è stato arrestato presso la fermata della Metro di piazza di Spagna, mentre minacciava di morte l'agente, che è stato portato all'ospedale e dimesso con qualche giorno di prognosi. Feriti anche due vigili a Largo di Torre Argentina dopo una colluttazione con un uomo che aveva aggredito un tassista durante una lite.

Feriti e aggressioni anche all'Eur e due ladri arrestati a Ostia

In via delle Tre Fontane, all'Eur, un automobilista che era passato con il semaforo rosso ha tentato di investire gli agenti per sfuggire al posto di blocco ferendone uno, mentre ad Ostia, in via delle Gondole, sono stati arrestati due ladri da appartamento.

Milani, “La Polizia Locale è come le altre forze dell'ordine: serve la legge”

Dopo gli episodi di violenza che hanno visto vittime gli agenti della Polizia Locale in tutta la città, a parlare è il Segretario Romano Aggiunto Marco Milani del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale: "Quanto accaduto in quella che potremmo definire una domenica di ordinaria follia, rende evidente come le Polizie Locali delle cittá metropolitane, costituiscano ormai una presenza prevalente sul territorio, rispetto ad altre forze, rimaneggiate dai tagli al personale degli ultimi vent'anni. Riteniamo non piú procrastinabile, - denuncia Milano - una legge di riforma che, prendendo atto di questa realtá oggettiva, riconosca ai Corpi il contributo quotidiano, inserendoli, al pari di altre forze, nel comparto Sicurezza. - Poi l'appello al sindaco - Per quel che riguarda Roma, rinnoviamo poi l'invito alla giunta Gualtieri a procedere nel riordino del Corpo, valorizzando quelle risorse umane che, ancora una volta, sebbene in condizioni difficili, hanno saputo dimostrare le loro professionalità”, ha dichiarato il Segretario Romano Aggiunto.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT