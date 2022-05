Pomezia boccia il termovalorizzatore. Il sindaco: "Non è soluzione migliore"

Pomezia boccia il termovalorizzatore di Gualtieri. Il sindaco, Adriano Zuccalà, ospite a Radio Cusano Campus, ha espresso infatti la sua contrarietà all'impianto che Roma Capitale ha deciso di realizzare. "Il termovalorizzatore spaventa le città limitrofe a Roma”, ha detto Zuccolà.

"Non voglio far passare il messaggio che sia una questione esclusivamente territoriale. “Attualmente tra l'altro ancora si tratta di un'ipotesi. È una questione di concetto, il concetto e che si può fare e si può fare diversamente. Lo sconforto in città è tanto proprio perché noi abbiamo lavorato tanto in questi anni. Un colpo di telefono dal sindaco Gualtieri me l'aspettavo, sarebbe stata buona norma, visto che è anche il sindaco della città metropolitana. Dovrebbe spiegarci perché secondo lui la soluzione migliore sarebbe il termovalorizzatore".