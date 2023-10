Prendere in braccio un cane di taglia medio grande: ecco svelato il trucco

Il trucco per prendere in braccio un cane/1

Prendere in braccio un cane di media-grande taglia? Il segreto c'è e lo svela su TikTok @notiziebestiali, la rubrica di curiosità e scienza sul mondo dei cani, curata dalla giornalista e inviata di Mediaset, Valentina Renzopaoli. Anche se il cane pesa 30 e più chili, bastano tre mosse per prenderlo in braccio.

E con l'aiuto di Michele Errera, padrone affettuoso di una labrador di nome Mia, il tutorial diventa facile anche per i non esperti.

La tecnica svelata

Ecco come: innanzitutto posizionate il cane davanti a voi lateralmente, poi piegatevi sulle gambe, tenendo dritta la schiena e con il braccio destro avvolgete il cane tra il petto e il cavo ascellare delle braccia anteriori, tenendo fuori la testa e il collo. Con il braccio sinistro avvolgete le gambe, all'altezza della regione poplitea, lasciando fuori la coda. Quando la prese vi sembra sicura, alzatevi facendo leva sulle gambe ma prima di alzarvi portate indietro la schiena per centrare il baricentro poiché per abbracciarlo inevitabilmente vi sarete sporti in avanti mandando la postura fuori asse. Michele è un uomo e con mia, che pesa circa 30 chili, non ha nessuna difficoltà”.

E se a prendere in braccio un cane dovesse essere una donna?

Infine il consiglio per le donne in caso di “emergenza canina”: “Per una donna, con una corporatura minuta, potrebbe essere inizialmente più difficile ma una volta imparata la tecnica, vi assicuro che riuscirete a trasportare il vostro cane qualora ne avesse bisogno e vi sentirete più sicuri di poterlo mettere in sicurezza”.