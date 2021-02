Presa la Primula Rossa del Villaggio Prenestino: rubava pure alla parrocchia

Da circa un anno imperversava nella zona di Via Fosso dell'Osa, al Villaggio Prenestino, con una serie di razzie che non avevano risparmiato i magazzini della Protezione civile e la parrocchia di Sant' Eligio. Alla fine la Primula Rossa è stata presa.

Riusciva sempre a farla franca, sebbene più volte immortalato dalle telecamere di sorveglianza nel corso dei numerosi furti. A rendere più difficoltose le indagini, condotte dai caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, la consolidata abitudine, da parte dell' uomo, di presentarsi anche ai suoi complici occasionali con una falsa identità, sostituendosi ormai da anni a un'altra persona completamente ignara di cui aveva carpito e contraffatto il documento.

Questa mattina però gli uomini del gruppo Spe del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, da tempo sulle sue tracce, lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato e a nulla é valso il solito tentativo di spacciarsi per un'altra persona. Per l'uomo, F.A., quarantenne italiano di origini napoletane e con un lungo curriculum di precedenti specifici, si sono dischiuse le porte del carcere.