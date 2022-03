Profuga ucraina madre di due figli morta per un malore appena arrivata a Roma

Natalia Kretova, una 45enne ucraina che fuggiva dal suo pease con i due figli di 10 e 12 anni, è stata colta da un malore a Roma appena scesa dal pullman che l'aveva portata in Italia, dopo circa 30 ore di viaggio.

Inutili i tentativi di due poliziotti, intenrvenuti con prontezza nel tentativo di rianimare la donna che si è accasciata al suolo in Piazzale 12 ottobre 1492, proprio al Terminal bus dell'Ostiense.

Le cause del malore sono tutt'ora sconosciute, si ipotizza l'infarto. Natalia Kretova non aveva conoscenze a Roma, pertanto i due bambini sono stati portati in una struttura di accoglienza che si trova a Castel Gandolfo.