Profughi ucraini, l’iniziativa di solidarietà di Atac: trasporti locali gratis

In supporto e per manifestare solidarietà a chi fugge dalla guerra in Ucraina, l’Atac ha deciso di garantire accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico a Roma.

Attraverso l’esibizione di un Codice STP – Straniero Temporaneamente Presente – valido per sei mesi a chi non possiede permesso di soggiorno, gli ucraini che si sono rifugiati nella Capitale potranno muoversi senza pagare il biglietto.

Un’iniziativa in linea con l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto al territorio di mobilitarsi per assicurare soccorso e assistenza ai profughi di guerra.

Parola di Eugenio Patanè, Assessore ai Trasporti di Roma: "In questo particolare momento storico abbiamo il dovere di attivarci per accogliere chi fugge dalla guerra e per far sentire la nostra vicinanza al popolo ucraino, che sta vivendo l'incubo di un’incomprensibile aggressione militare".

Atac, sempre a detta di Patanè sta lavorando alla creazione di un permesso di trasporto elettronico perchè nel caso della Metropolitana, a causa dei varchi automatici non è ancora possibile il passaggio se si è in possesso del solo codice ATP – a meno che, naturalmente non sia presente il personale di controllo che non è garantito h24.

L'Assessore Patanè ha anche diffuso, per eventuali incomprensioni o segnalazioni in materia i canali informativi di Atac:

www.atac.Roma.it;

twitter @infoatac;

numero whatsapp: 3351990679.