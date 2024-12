Quattro eventi tra Roma e dintorni per immergersi nell’arte tra riflessione, storia e sperimentazione. Dove e come

L’arte si fa portavoce di messaggi potenti e di storie universali, e tra Roma e Carbognano si snodano quattro iniziative imperdibili che ne testimoniano la ricchezza e la varietà.

Dalla denuncia ambientale di Nuvola creativa – festival delle arti alla vivacità cromatica di Patrizio Landolfi, passando per il fascino medievale di “Arti e mestieri ai tempi di Giulia” fino al caleidoscopico mondo pittorico di Pau, frontman dei Negrita, ogni evento offre un’esperienza unica.

Nuvola creativa – festival delle arti

Villa di Massenzio e il Mausoleo di Romolo a Roma ospitano la settima edizione di Nuvola creativa – festival delle arti, diretta da Antonietta Campilongo, che affronta il tema del rapporto tra uomo e natura con il titolo “terra / riflessioni sul rapporto uomo e ambiente”.

Attraverso opere di arte visiva e letteratura contemporanea, il festival offre uno spazio di riflessione sui danni causati dallo sfruttamento umano dell’ambiente, sensibilizzando su scelte sostenibili per il futuro. Promosso da Roma Capitale e organizzato dall’associazione Neworld ETS, l’evento è un invito a considerare l’arte come strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro. Il festival sarà visitabile fino al 14 dicembre 2024.

La frammentazione cromatica di Patrizio Landolfi

Presso il Margutta Veggy Food & Art di Roma è aperta Fragment actions, mostra personale di Patrizio Landolfi, curata da Francesca Alese. L’artista, noto per la tecnica della “frammentazione cromatica”, invita il pubblico in un universo tridimensionale fatto di colori e dinamismo, dove le tele diventano vere e proprie esperienze sensoriali. La mostra include opere astratte, figurative e omaggi alla cultura pop, con tributi a icone come David Bowie e Freddie Mercury. Un’attenzione particolare è riservata anche al futurismo, riletto in chiave contemporanea con Frammentazioni futuriste, in un dialogo tra storia e innovazione. L’esposizione resterà aperta fino al 20 gennaio 2025.

Arti e mestieri ai tempi di Giulia

Nel cuore del borgo medievale di Carbognano, “Arti e mestieri ai tempi di Giulia” trasforma le strade del centro storico in un viaggio nel tempo. Tra rievocazioni storiche e dimostrazioni artigianali, l’evento propone un percorso didattico e coinvolgente che celebra i mestieri medievali, dalle tecniche di legatoria alla lavorazione della lana, fino alla costruzione di archi storici e vetrate.

La manifestazione, promossa dalla Rete di Giulia e dall’Associazione Opificium, rappresenta un’occasione unica per scoprire il passato e valorizzare il patrimonio storico del borgo della Tuscia viterbese. Il momento culminante dell’evento è il Premio di Giulia, un riconoscimento dedicato a una figura femminile che si è distinta per il suo contributo imprenditoriale e culturale nel territorio. Attraverso questa celebrazione, il borgo di Carbognano riafferma il proprio ruolo come luogo di incontro tra memoria storica e innovazione. L’evento si svolgerà il 7 e l’8 dicembre 2024.

Pau Lab, l’arte di Paolo Bruni

Alla galleria SpazioCima di Roma è in corso Pau Lab, un’esposizione dedicata all’arte visiva di Paolo Bruni, in arte Pau. Il frontman dei Negrita, che ha affiancato la pittura alla musica, presenta una selezione di opere che spaziano tra figurativo e astratto, passando per digital art, graffiti e tecniche sperimentali.

Tra i lavori esposti, si distinguono le celebri Sante Suerte, Minimal Mouse ed El Toro, che raccontano l’evoluzione personale e creativa di Pau, esplorando nuovi linguaggi espressivi e nuovi significati per la propria vita artistica. La mostra è visitabile fino al 12 gennaio 2025.