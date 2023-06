Ragazza 17enne muore in un incidente: stava andando alla festa di fine anno

Una ragazza di 17 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto ai Castelli Romani. Si chiamava Giulia Capraro e avrebbe presto compiuto 18 anni. Si stava dirigendo insieme a due amici a una festa di fine anno con i compagni di scuola del Liceo Foscolo di Albano.

La festa era organizzata nel ristorante La Perla sul Lago di Castel Gandolfo. L'incidente è avvenuto in viale Bruno Buozzi, tra Marino e Albano. Secondo le prime ricostruzioni la Renault Clio su cui viaggiava Giulia e i suoi amici avrebbe sbandato andando a scontrarsi con una Audi Q5 guidata da un 55enne. Nello scontro l'Audi ha colpito la fiancata della Renault proprio dal lato in cui era seduta Giulia, sui sedili posteriori. La giovane è rimasta gravemente ferita: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. I suoi amici sono rimasti feriti gravemente ma non sono in pericolo di vita