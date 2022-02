Ragazzo di 18 anni accoltellato in un parco a Roma, è grave

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a una spalla in un parco a Roma. L'aggressione è avvenuta lunedì pomeriggio in via Tieri. Il ragazzo è stata trasporto all'ospedale in codice rosso.

Due aggressioni a danni di giovanissimi a Roma nella giornata di lunedì 21 febbraio. Dopo la lite a Tor Bella Monaca fra due ragazzine finita a colpi di cortello, anche un altro ragazzo, in zona Cassia, è stato ferito gravemente da un coltello.

Ragazzo trasportato in codice rosso

E' successo intorno alle 17,45 di ieri in zona Cassia. Ad avvertire i poliziotti sono stati i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima, un 18enne italiano, in codice rosso al pronto soccorso del San Filippo Neri, al momento dei fatti non in pericolo di vita.

Nessuna traccia dell'aggressore

All'arrivo sul luogo dell'aggressione, il parco di via Tieri, gli agenti hanno trovato la lama del coltello da cucina spezzata, ma nessuna traccia dell'aggressore, dileguatosi dopo il ferimento. Sul posto anche i poliziotti della Scientifica per rilievi e per ricostruire il caso.