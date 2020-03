Raggi bis: clima pesante nell'M5S, i fedelissimi la ricandidano. Parla Pacetti

di Federico Bosi

Nonostante la batosta subita alle suppletive della Camera, dove il Movimento 5 Stelle si è fermato al minimo storico del 4,36%, Virginia Raggi non molla. L'ipotesi di un bis prende sempre più piede: dopo l'endorsement dell'assessore De Santis di lunedì, anche il capogruppo in Campidoglio, Giuliano Pacetti, vota per la ricandidatura del sindaco.

Consigliere Pacetti, che aria tira nell'M5S romano dopo il 4,36% ottenuto alle suppletive?

“La stessa che tirava prima. Quelle di domenica scorsa erano delle suppletive, delle elezioni a cui hanno partecipato solo 30mila romani, confermando la bassa affluenza che si riscontra ogni volta che a Roma si viene chiamati a votare separatamente dalle comunali. Infatti anche quando si è rivotato per i presidenti dei municipi negli anni passati, l'affluenza è sempre stata bassa. Riguardo al risultato, l'esito era già scritto. In un collegio dove il Pd ed il Centrosinistra sono sempre andati forti e con un candidato come il ministro Gualtieri, la loro vittoria era scontata. Ora la palla passa a lui però. Gualtieri in campagna elettorale ha promesso grandi aiuti e fondi per Roma. Vediamo se manterrà le promesse fatte”.





Alla luce di questo risultato, cambierà qualcosa all'interno del Movimento 5 Stelle in aula Giulio Cesare?

“Non cambierà nulla. Noi della maggioranza siamo concentrati e porteremo avanti i nostri lavori. Da inizio settimana, solo per citarne due, abbiamo riaperto la Galleria Giovanni XXIII e levato le bancarelle da piazza Vittorio. Noi a differenza degli altri parliamo poco e facciamo tanto”.

Domanda secca: dopo questa “batosta”, Raggi si ricandiderà nel 2021?

“La Raggi continuerà a lavorare fino alla scadenza del suo mandato. Se vorrà ricandidarsi, Virginia ha tutta la libertà di farlo. La legge prevede che un sindaco possa fare due mandati e lei ne ha fatto solo uno come primo cittadino”.

La legge sì, ma il Movimento no...

“Ripeto, questa sarà una decisone che spetterà solamente a lei”.

Lei è il capogruppo in Comune ed ha sempre appoggiato le scelte della Raggi. Il sindaco le ha mai parlato dell'ipotesi di una sua ricandidatura?

“No, la Raggi con me non ne ha ancora mai parlato”.

Qualora la Raggi optasse per una ricandidatura, lei la appoggerebbe?

“Beh personalmente spero che la Raggi si ricandidi. Quello fatto da lei è stato un ottimo lavoro. Quindi sì, appoggerei una sua ricandidatura”.