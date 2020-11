Raggi si fa la tv personale. Bordoni: “La sua campagna elettorale costa cara”

Virginia Raggi si fa la tv personale: le dirette web del sindaco di Roma costano circa 50 milioni di euro tra attrezzature varie e software ed il consigliere comunale della Lega, Davide Bordoni, va all'attacco.

“RaggiTv, la sindaca si fa la sua emittente online e la necessità di progettare una nuova campagna elettorale costa cara alle tasche dei cittadini. Quello messo in piedi dalla Raggi è un sistema strutturato per convincere che nella Capitale va tutto bene e che ha risolto tutti i problemi ma la propaganda di solito è un sistema costoso. Un sistema fatto - spiega Bordoni – di sprechi per una comunicazione che deve essere utilizzata per fini istituzionali e non politici”.

“Chiedendo le carte agli uffici di competenza – aggiunge il consigliere – è emersa una ingente dotazione di attrezzature di streaming e tecnologiche di ogni tipo, dai cellulari di marca ultimo modello all’impiantistica per le riprese. Tra il 2018 e il 2020 le spese per la comunicazione della sindaca Raggi sono lievitate oltre i 30mila euro. Soldi, ad esempio, di cui avrebbero potuto beneficiari i vetusti sistemi informatici dei diversi Municipi in cui gli uffici demografici, nelle procedure per il rilascio dei documenti, ricorrono a strumentazione obsoleta. Se non avremo risposte dall'interrogazione presentata valuteremo una denuncia alla corte dei Conti per questo tentativo di realizzare una web tv per possibili fini politici e non istituzionali”.