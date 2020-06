Raid al Cinema America: processo a febbraio per gli esponenti di Casapound

È stato fissato al 26 febbraio 2021, a causa dell’emergenza coronavirus, il processo per l'aggressione subita da due ragazzi, che indossavano la maglietta del Cinema America, avvenuta il 16 giugno dello scorso anno a Trastevere per mano di cinque giovani esponenti dell'estrema destra romana. Ben 616 giorni dopo l'aggressione.

Tre dei cinque ragazzi, accusati di lesioni e violenza aggravate, sono stati arrestati lo scorso ottobre dai poliziotti della Digos e sono finiti ai domiciliari. Nell'ordinanza, il gip Clementina Forleo parlò di "tre soggetti già noti per la loro militanza nelle file del movimento di estrema destra 'CasaPound' e per essersi in passato resi responsabili di analoghe azioni".