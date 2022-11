Rapine e scasso alla porta di una scuola: 2 minorenni arrestati e 4 denunciati

Una rapina in strada, in una discoteca e uno scasso alla porta di una scuola portano all'arresto di 2 minorenni e alla denuncia di altri 4 tra i 13 e i 14 anni.

Insieme al complice maggiorenne, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di Albano Laziale per aver rapinato un 38enne in piazza Gramsci lo scorso 17 settembre. Rubando il portafogli e il cellulare dell'uomo, i due rapinatori lo avevano anche aggredito provocandogli fratture e lesioni con una prognosi di un 30 giorni.

Collana strappata dal collo in discoteca: un arresto

Un altro 17enne è stato arrestato dopo che in una nota discoteca di Ciampino ha aggredito un ragazzo appena maggiorenne per strappargli la collana dal valore di circa 1000 euro, per poi strattonarlo e fuggire. Dopo la segnalazione alle forze dell'ordine, il minorenne è stato fermato e arrestato.

Scasso alla porta di una scuola: 4 minorenni denunciati

Sono 4 e tutti tra i 13 e 14 anni i ragazzi denunciati per aver scassinato la porta della loro scuola nella notte. Colti in fragranza all'interno dell'istituto di Cecchina, sono stati tutti denunciati.