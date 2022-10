Rebibbia, detenuto con una lametta minaccia e ferisce un agente penitenziario

Un detenuto finge un malessere e con una lametta in bocca tenta di fuggire dall'infermeria a Rebbibia, colpendo un'agente con una testata. Il sindacato insorge alle amministrazioni penitenziare, all'indifferenza della politica e l'invocazione del taser. Poi l'appello al nuovo governo, “Si abbia il coraggio di affrontare il caos delle carceri”.

Dopo l'ennesima aggressione avvenuta nella Casa di reclusione di Rebibbia, dove un detenuto ha finto un malessere per poi tirare fuori dalla bocca una lametta e tentare di fuggire dall'infermeria colpendo un'agente con una testata, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria è insorto tramite le denunce del segretario nazionale per il Lazio, Maurizio Somma e del segretario generale, Donato Capece.

Somma, “I detenuti sono certi dell'impunità nonostante le violenze”

Il segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Maurizio Somma, ha denunciato e ribadito per l'ennesima volta l'assenza di una concreta supervisione di quanto accade nelle carceri, una situazione “ancora una volta sottovalutata dall'Amministrazione Penitenziaria che dà scarsa attenzione sulla difficile gestione dei detenuti – stranieri, con problemi psichiatrici, tossicodipendenti - all'interno delle strutture penitenziarie”. E spiega, “Quel che è accaduto nella Casa di reclusione di Rebibbia testimonia una volta di più l’ingovernabilità delle carceri regionali e la strafottenza e l’arroganza di una parte di popolazione detenuta violenta, che anche in carcere continua a delinquere, ad alterare l’ordine e la sicurezza, evidentemente certa dell’impunità. E’ successo che un detenuto, - ha raccontato Somma - dopo essere stato portato in infermeria perché simulava un malessere, si è improvvisamente ripreso dal malore e, con una lametta nascosta in bocca, dopo la certificazione medica ha tentato di fuggire dall’infermeria stessa. L’ispettore che lo aveva accompagnato lo ha immediatamente boccato, ma il detenuto lo ha colpito con una testata e poi con un pugno, forte anche del fatto che le mani del collega non erano libere perché portava radio ricetrasmittente e le carte del sanitario. Un elogio ai colleghi che lavorano nell'istituto di Rebibbia, - conclude il segretario nazionale - e in particolare a colui che è stato vittima vittime di questo episodio, perché è solo grazie a loro se si è scongiurato il peggio”.

Capece, “Picchiare un agente è ormai uno sport nazionale”

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, è intervenuto sull'episodio definendolo l'ennesima “aggressione annunciata”, frutto di “questi anni di ipergarantismo nelle carceri, dove ai detenuti è stato praticamente permesso di auto gestirsi con provvedimenti scellerati ‘a pioggia’ come la vigilanza dinamica e il regime aperto, con detenuti fuori dalle celle pressoché tutto il giorno a non fare nulla nei corridoi delle Sezioni”. Poi l'attacco all'immobilismo e all'indifferenza di politica e amministrazione Penitenziaria, “queste sono anche le conseguenze di una politica penitenziaria che invece di punire, sia sotto il profilo disciplinare che penale, i detenuti violenti, non assumono severi provvedimenti. Ormai picchiare un poliziotto in carcere senza subire alcuna conseguenza è diventato quasi uno sport nazionale, nell'indifferenza della politica e dei vertici dell’amministrazione Penitenziaria”.

“Dal Ministero della Giustizia solo chiacchiere, si forniscano taser”

“Il personale di Polizia Penitenziaria non ha ancora ricevuto i previsti guanti anti-taglio, caschi, scudi, kit antisommossa e sfollagenti promessi dal Capo del DAP Renoldi”, - continua la denuncia di Capece. – La situazione delle carceri del Lazio e italiane, per adulti e minori, è sempre più allarmante per il continuo ripetersi di gravi episodi critici e violenti che vedono sempre più coinvolti gli uomini e le donne appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Donne e uomini che svolgono servizio nelle sezioni detentive senza alcuno strumento utile a garantire la loro incolumità fisica dalle continue aggressioni dei detenuti più violenti. Il taser – propone - potrebbe essere lo strumento utile per eccellenza (anche perché di ogni detenuto è possibile sapere le condizioni fisiche e mediche prima di poter usare la pistola ad impulsi elettrici) ma i vertici del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fanno solo chiacchiere e la Polizia Penitenziaria continua a restarne sprovvista”.

L'appello alla Meloni, “Il nuovo governo abbia il coraggio di agire”

Poi Capece si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e Premier in pectore: “Al nuovo Ministro della Giustizia che verrà (e, immagino, al nuovo Capo del Dipartimento, com’è nella logica dello spoil system, ossia la pratica politica per cui i vertici della Pubblica Amministrazione vengono sostituiti al momento dell’insediamento del nuovo governo) chiedo di avere quel coraggio che non hanno avuto i loro predecessori nel modificare l’insostenibile e pericolosa situazione delle carceri italiane. Non si può continuare così: la tensione che si vive nelle carceri – denuncia il segretario generale – è costante e lo sanno bene gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno, nelle galere d’Italia, sono le vittime di aggressioni, umiliazioni, improperi, ferimenti, risse e colluttazioni da parte della frangia violenta dei detenuti. Servono con urgenza provvedimenti. E la via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere”, ha concluso.