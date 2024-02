Record di incidenti stradali, a Boccea arriva il super semaforo antischianto

Un semaforo per regolare il traffico e abbattere il numero di incidenti, sarà sistemato all'incrocio tra via di Boccea, via Gregorio XI e via Urbano II nel quartiere Aurelio di Roma. I lavori dureranno circa due mesi. Da domani, 13 febbraio, e fino al 19 aprile prossimo, inizierà la cantierizzazione

È prevista una prima fase, di una ventina di giorni, per le attività propedeutiche e che, contestualmente prevede l'istituzione di una nuova disciplina per la sosta veicolare nella zona. Per quanto riguarda la circolazione, invece, non sono previste modifiche al momento, salvo nuove necessità che potranno emergere nelle prossime ore.

Fermata spostata

La fermata del bus "Boccea Urbano II" in direzione Battistini su via di Boccea sarà spostata un po' più avanti, così come saranno lievemente delocalizzati i cassonetti dell'immondizia che ricadono nell'area dei lavori.In queste ore i tecnici stanno collocando la segnaletica verticale e orizzontale temporanea per segnalare obblighi, divieti e limitazioni: i provvedimenti andranno a fasi alterne e saranno comunicati a residenti e utenti della strada sulle vie interessate almeno 48 ore prima. "Si tratta di un intervento di messa in sicurezza atteso da molti anni nel quartiere e che finalmente abbiamo sbloccato", commenta l'assessore ai Lavori pubblici del Municipio Roma XIII, Salvatore Petracca.

In attesa dal 2016

"La prima richiesta di questo intervento risale al 2016 e siamo felici che finalmente si stia procedendo alla messa in sicurezza di un incrocio, particolarmente pericoloso, e che non è stato inserito nel piano dei black-points soltanto perché c'era già un progetto all'attenzione del Simu e dell'assessorato alla Mobilità comunali", aggiunge Petracca.Sono numerosi gli incidenti verificatisi nella zona, sopratutto di notte, con l'alta velocità: e sono diversi i ribaltamenti di automobili che si contano nel quadrante. Tra quelli più drammatici si ricorda uno scontro tra quattro auto in cui perse la vita una 35enne a giugno scorso. L'opera oltre che alla messa in sicurezza della zona, tuttavia, è anche propedeutica alla realizzazione del sottopasso di via Gregorio XI, che collegherà il quartiere in entrata direttamente con la via Aurelia, oltre che in uscita com'è ora, e allo spostamento del mercato di via Urbano II da sede impropria a una sede propria al Forte Boccea.

Sottopasso Forte Boccea

Per quanto riguarda il sottopasso è prevista la fine dei lavori nell’estate del 2025 e l’intervento è stato ampliato con la realizzazione di una rotatoria. Per quanto riguarda lo spostamento del mercato di via Urbano II a breve sarà aperta la conferenza dei servizi ed entro la fine dell'anno il Municipio XIII conta di poter avviare i cantieri per trasferire successivamente gli operatori. I divieti di sosta saranno effettivi 48 ore dopo la verifica della corretta apposizione da parte del comando dei vigili urbani di zona e saranno a fasi alternate. Sarà vietata la sosta nell'area interessata dal cantiere su via Boccea in direzione Battistini dal civico 205 all'incrocio con via Teodolfo Mertel.

Cambio di viabilità

Sempre su via di Boccea sarà interdetta la sosta su entrambi i lati in direzione Cornelia dal civico 201 in poi e dal civico 200 in poi. Su via Gregorio XI sarà installato un divieto di sosta, e saranno spostati i cassonetti dell'immondizia, dall'inizio della strada su entrambi i lati fino ai civici 1 e 5. Anche su via Urbano II sarà interdetta la sosta dall'incrocio di via Boccea in poi. In alcuni casi la sosta è già vietata e in caso di violazione si interverrà con la rimozione forzata.