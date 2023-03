Reddito da cittadinanza, Ferrari e Rolls-Royce: Miano di nuovo nei guai

Aveva terreni, ville, auto di lusso tra cui una Ferrari e una Rolls-Royce d'epoca, quote sociali e beni aziendali relativi ad altri 14 soggetti, inclusi due centri commerciali, ingenti disponibilità economiche. Insomma beni di gran lunga superiori a quelli dichiarati. Questi il bilancio del maxisequestro che ha colpito Antonio Miano.

Ad eseguire il sequestro sono stati i militari della Guardia di Finanza, su richiesta congiunta delle Procure di Roma e Tivoli. Il patrimonio sequestrato è stato quindi posto sotto confisca cautelare, ai sensi del Codice Antimafia ed è ora gestito da amministratori giudiziari. Secondo la Corte Miano è “un evasore fiscale seriale, dal 1999 al 2018”.

La “carriera” di Miano

Fin dal 1993 Miano è stato gravato da numerosi procedimenti giudiziari, alcuni conclusi e altri ancora in sospeso. Tra i reati di cui è stato accusato nel corso degli anni ci sono: associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe, associazione per delinquere finalizzata a reati di truffa e riciclaggio, numerose bancarotte fraudolente in varie parti d'Italia, turbativa d'asta, plurime truffe (in un caso contestata all'estero), appropriazioni indebite e falso in bilancio, autoriciclaggio e delitti tributari.

Nel corso degli anni, Miano avrebbe accumulato una grande quantità di beni in modo illecito, grazie anche a prestanome (quasi tutti i beni sequestrati erano intenstati a parenti o collaboratori) e ad aziende nella sua disponibilità. Nel decreto si legge anche del tentativo di controllare dei centri commerciali, come quello Tiberinus di Capena, cosa che ha continuano a cercare di fare anche dopo i primi sequestri e i fallimenti dichiarati dai Tribunali di Roma e di Tivoli.