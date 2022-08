Reggiani, vivere durante la pandemia: lo show

“Gatta Morta” è lo spettacolo che Francesca Reggiani porterà al Castello di Santa Severa per strappare un sorriso raccontando la vita ai tempi della pandemia. Protagoniste le pari opportunità e le incertezze quotidiane. Sul palco anche virologi e psichiatri.

È il nome di Francesca Reggiani con il suo spettacolo “Gatta Morta” quello che il Castello di Santa Severa ospiterà il 18 agosto alle 21. L'attrice romana, con la sua solita e accesa comicità, racconterà i nostri tempi di incertezza, dalla vita pandemica e i dubbi che ha insinuato in ognuno di noi, fino alla politica e all'informazione.

Lo spettacolo

“Gatta morta” è il suo ultimo lavoro, un one-woman-show di 90 minuti scritto insieme a Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli. Il nome è preso dalla caratteristica principale della gatta morta: manipolare gli altri. Sono infatti i temi quotidiani quelli su cui la Reggiani intende alzare il sipario: il conflitto tra vero e falso, le incertezze quotidiane e le debolezze psicologiche. Una carrellata di sentimenti e pensieri che i tempi della pandemia ci hanno costretto a vivere, ma sopra i quali l'attrice romana vuole strapparci una risata.

Gli ospiti

Sul palco saranno presenti con monologhi e riflessioni Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica, la giornalista Concita De Gregorio e Vittorino Andreoli, la cui professione di psichiatra racconterà i nostri tempi di dubbi e insicurezze. I tre nomi saranno affiancati da “star del circolo mediatico e seducenti ministri della provvidenza”, per raccontare la vita nell'emergenza pandemica in tutte le sue sfumature. Lo show si inserisce tra gli spettacoli previsti nella rassegna “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ACTL (Circuito Multidisciplinare del Lazio.