Regionali Lazio: Giuseppe Conte lancia per l'M5S Donatella Bianchi di Rai 1

E' Donatella Bianchi, 59enne ex presidente del WWf Italia, la candidata ufficiale del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio. Sarà lei, che su Rai1 conduce il programma Linea Blu, a sfidare Alessio D'Amato, per il centrosinistra, e Francesco Rocca, per il centrodestra.

Ad annunciarlo, in una intervista all'Avvenire, è l'ex premier Giuseppe Conte: "Donatella Bianchi incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050".

Conte: "No ad accordi con D'Amato, è il punto di caduta del Pd"

Conte spiega anche perché il Movimento non appoggerà D’Amato, a differenza di quello che accadrà in Lombardia dove i 5Stelli saranno alleati con il Pd: "Nel Lazio D'Amato è il punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone. Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra candidata, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti".