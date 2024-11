Regione Lazio, il mistero di LazioCrea: fondi per sagre, feste e mercatini di Natale. Sulle mancette guerra tra Pd e Giunta Rocca

Nuova bufera sulla cassaforte della Regione Lazio, LazioCrea, la società che oltre a gestire l'erogazione dei fondi europei, tiene in pancia anche le “mancette”, quelle risorse che vengono distribuite per dare una mano ai festival del cinema, gli spettacoli all'aperto e i contributi per la valorizzazione della regione, che poi non sono altro che feste paesane, sagre più o meno tipiche e i mercatini di Natale, oltre alle bande musicali.

A sollevarla è il Pd, ormai in “guerra aperta” contro la Giunta Rocca che denuncia una serie di bizzarrie e anomalie nelle graduatorie dei bandi, a volte pubblicate dopo che gli eventi si sono conclusi.

"Fuori le carte in Commissione Trasparenza"

Scrive Massimiliano Valeriani presidente della Commissione Trasparenza che per il prossimo 10 dicembre ha convocato una riunione straordinaria per alzare il velo sulla gestione dei fondi che fanno comodo a tanti Comuni, compresi quelli amministrati dal centrosinistra: “Durante la commissione si porrà particolare attenzione sulle tempistiche di pubblicazione dei bandi e delle relative graduatorie che, nella maggior parte dei casi, sono uscite dopo che gli eventi si erano già conclusi. Questa modalità di gestione sta ovviamente mettendo in grave difficoltà centinaia di amministratori locali della Regione Lazio che non riescono a programmare i propri eventi proprio a causa di queste tempistiche e delle incertezze che queste provocano, mettendo a rischio i progetti e quindi gli eventi stessi”.

Ma non chiede solo chiarezza sui bandi, ma sulle graduatore: “In Commissione proveremo anche a capire come mai non esistano ancora graduatorie pubbliche per i bandi relativi al sostegno a festival cinematografici, spettacoli dal vivo, iscrizioni all'albo delle bande musicali e contributi per la valorizzazione della Regione: si tratta di procedure ormai chiuse da molto tempo: è chiaro che questa condizione rende di fatto impossibile verificare quali siano i progetti vincitori”.

Mercatini di Natale, arriva la scure di Regione Lazio

Ancora Valeriani: “Come ultimo punto chiederemo inoltre di avere delucidazioni riguardo al bando per le manifestazioni natalizie pubblicato proprio in questi giorni da Laziocrea, un bando singolare per modi e tempi. Intanto occorre rilevare una significativa riduzione delle risorse stanziate che in passato erano di 2 milioni e ora di 500.000 euro. Ma l’aspetto più peculiare riguarda il fatto che concede alle amministrazioni comunali solo 6 giorni per venire a sapere dell’uscita del bando, scrivere un progetto e presentarlo, rendendo di fatto impossibile partecipare. Per affrontare tali criticità ho convocato in commissione l’Assessora alla Cultura Simona Renata Baldassarre e il presidente di Laziocrea, Marco Buttarelli”.