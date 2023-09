Regione Lazio, Remo Pisani nominato nuovo direttore generale di Ater Roma

E' iniziata la riorganizzazione interna dell'Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma. Il commissario straordinario, Tony Bruognolo, in attesa del bando per la ricerca dei presidenti, ha nominato l'avvocato Remo Pisani nuovo direttore generale dell'Ater Provincia di Roma.

Pisani succede a Luigi Bussi, pronto a ricoprire lo stesso ruolo in un'altra Azienda territoriale per l'edilizia residenziale.

La delibera

Nella delibera commissariale di nomina si legge che "la situazione dell'Azienda è negativamente caratterizzata da una diffusa e rilevante morosità nel pagamento dei canoni di locazione ad essa dovuti, da occupazioni abusiva di immobili da essa gestiti, da condizioni di pericolo per l'altrui incolumità in cui versano taluni immobili, nonché debiti per rilevantissimi importi". Pertanto, considerata questa situazione, si ritiene che l'avvocato Pisani abbia i requisiti necessari a svolgere tale ruolo: "le funzioni e i compiti dell'Azienda possono essere assolti e i suoi obbiettivi primari perseguiti più efficacemente da Pisani", si legge nel documento.

Rocca sceglie i vertici

Intanto, nei giorni scorsi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei presidenti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica delle province di Latina, Viterbo e Rieti. Si tratta di Enrico Dellapietà all’Ater di Latina, Diego Bacchiocchi all’Ater di Viterbo e Luigi Gerbino all’Ater di Rieti. La procedura è in linea con quanto già attuato per il Comune di Roma, dove Orazio Campo è stato nominato prima commissario - per un tempo breve ma necessario alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione - e successivamente presidente, dopo il via libera della commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Lazio