Regione Lazio, via al piano di assunzioni e promozioni per il personale Cotral

Nuovi posti di lavoro. E scatti di carriera per i dipendenti assunti. Rivoluzione nel personale Cotral. La giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera, ha avviato un piano per i dipendenti dell'Azienda di trasporto.

Viste le carenze di organico si è deciso di avviare un piano di assunzioni mirato che prevede anche promozioni e scatti di carriera per i lavoratori in forza.

Piano messo a punto da Cotral

La stessa Cotral ha elaborato le procedure più idonee per il reclutamento di nuove figure professionali a copertura delle posizioni vacanti. Per quanto riguarda l’Area corporate, è prevista l’assunzione di una nuova unità; di cento unità per l’Area Bu Gomma e di quindici unità per l’Area Bu Ferro.Il piano dei fabbisogni contempla anche una serie di progressioni verticali. Quattro per l’Area corporate, ventisei per l’Area Bu Gomma, quattrodici per l’Area Bu Ferro. Si prevede inoltre l’attivazione di tirocini curricolari o extracurricolari per quattro neolaureati o laureandi in Economia e Giurisprudenza per l’Area Corporate e per due neolaureati e neolaureandi in Ingegneria nell’ambito dell’Area Bu Gomma.

Ghera: "Massima attenzione all'Azienda e ai lavoratori"

"Con questa delibera diamo seguito al piano occupazionale predisposto da Cotral. La Regione Lazio segue con attenzione le continue richieste di fabbisogno della azienda dei trasporti determinate dalle nuove competenze come quelle relative alle ferrovie concesse e dalla sempre più crescente necessità di nuovi autisti per il trasporto su gomma. A distanza di pochi mesi forniamo risorse e personale per dare un servizio sempre più efficiente ai cittadini del Lazio", dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

Regimenti: "Un segnale importante"

"L’approvazione del piano del fabbisogno 2023 di Cotral, con le nuove assunzioni previste, rappresenta un segnale della volontà di questa Amministrazione di potenziare l’azienda e migliorare il trasporto pubblico regionale, un servizio cruciale per i cittadini. È dalla valorizzazione delle risorse umane e dalla forza lavoro che occorre partire per rilanciare le aziende pubbliche laziali. Il tutto in una logica di valorizzazione del merito e della competenza", commenta l’assessore Luisa Regimenti.