Regioni, c'è il manuale per l'editing delle leggi. Lazio in pole con Aurigemma

Nella Chiesa di Sant’Uberto, presso la Reggia di Venaria Reale in provincia di Torino, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha organizzato un importante seminario: “Il manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le regioni”.

Il manuale comprende l’insieme delle regole e dei suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi. Essendo uno strumento di ampio uso e diffusione, emerge periodicamente la necessità di monitorarne il livello di comprensione, e quindi di valutare alcune revisioni.

Le leggi sottoposte a "manutenzione straordinaria"

L’aggiornamento parte dalla necessità di rispondere ai cambiamenti, alle evoluzioni che ci sono state nel corso degli anni, in primis a livello normativo. Il lavoro è stato molto complesso e ha avuto come obiettivo principale quello di determinare non una semplice manutenzione ordinaria, ma provare ad effettuare una vera e propria manutenzione straordinaria, invitando al tavolo vecchi e nuovi protagonisti del procedimento. Il processo portato avanti ha avuto l’attenzione di verificare quelle parti, che richiedono implementazioni o modifiche. Naturalmente, lo schema che si è tenuto in considerazione, punta a rispondere sempre ai principi di chiarezza e trasparenza.

Aurigemma: "valutare se la finalità che la legge si era proposta è stata raggiunta e le eventuali correzioni da apportare”

Il coordinatore della Conferenza e Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, nel suo intervento ha ribadito l’importanza assoluta del ruolo della conferenza: “Questi incontri rappresentano utili opportunità di confronto e dialogo per affrontare varie tematiche, al fine di lavorare per dare risposte rapide più vicine alle istanze emerse, anche sulla base dei cambiamenti e delle evoluzioni, a livello normativo e non solo. Per questo, è molto interessante questa iniziativa. Sarebbe importante, poi, che in futuro questa revisione non perdesse l’opportunità di ragionare anche di analisi di impatto della regolamentazione. Ossia, valutare se la finalità che la legge si era proposta è stata raggiunta e le eventuali correzioni da apportare”.

All’evento, che ha visto gli interventi, tra gli altri, del Segretario Generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi e della Professoressa ordinaria di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Torino, Anna Maria Poggi, ha partecipato anche il Presidente Della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, che ha concluso il seminario