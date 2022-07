Rifiuti, Lega contro Gualtieri: “Fa solo propaganda. Roma piena di sporcizia”

Solo propaganda, senza risolvere i problemi dei rifiuti. Fabrizio Santori attacca duramente il sindaco Gualtieri e l'assessore ai Rifiuti Alfonsi che hanno scritto ai romani per annunciare i loro progetti per la città.

"Una lettera nella buca della posta, ecco l'ultima boutade di una giunta che annaspa senza riuscire a risolvere i problemi e si rivolge ai cittadini per raccontare quello che si farà (forse), mentre la città accumula immondizia ovunque con temperature infernali e roghi quotidiani dovuti in larga parte all'incuria e alla mancanza di pulizia", ha detto Santori.

"Il sindaco Gualtieri e l'assessore Alfonsi firmano una lettera che è solo propaganda", incalza ancora. "Si annuncia un taglio alla Tari del 4%, piccolo sconto su bollette che restano le più alte d'Italia, e si approfitta per raccontare di progetti, attività e risparmi di cui nessuno riesce a vedere l'ombra. L'istituzione invece di agire e fare il suo lavoro pensa forse di essere ancora in campagna elettorale, ma questo non è più sopportabile".

Il dubbio che sorge è però sui costi di questa operazione che per la Lega sono solo chiacchiere. "La Lega chiede trasparenza e vigila: quanti soldi sono stati spesi per questa oziosa pubblicità? E da quali fondi sono stati presi? L'impegno politico non si spreca glissando sulle promesse mancate: le mantiene. Ma il Pd, mentre la città e i suoi abitanti sono esposti a gravissimi rischi da mesi, e nulla cambia se non in peggio, non immagina forse nemmeno che un partito serio rimane e deve rimanere a disposizione degli uomini e delle donne che gli hanno dato fiducia: prima, durante, e soprattutto dopo le elezioni", conclude l'esponente della Lega.