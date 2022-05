Rifiuti Roma, Giuseppe Conte avverte il Governo: "Sulla norma niente fiducia"

"Quella norma" sugli inceneritori "non può coniugarsi alla fiducia. Su quella norma non può neppure lontanamente calare il concetto di fiducia. La fiducia la chiediamo noi, fiducia e rispetto per i cittadini".

Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di presentazione delle dieci lezioni di politica, in vista della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle.

E sul tema interviene in tv anche il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia: "Il tema legato ai poteri del sindaco di Roma lo condividiamo, ma mettere l'inceneritore insieme alla questione aiuti e 200 euro non è molto corretto. L'inceneritore non c'entra nulla con i fondi contro il caro bollette; la norma andava stralciata dal decreto aiuti e discussa a parte. Come si può pensare di fare transizione ecologica tornando a bruciare rifiuti? Come parlare di mobilità sostenibile proponendo ritorno al cavallo"