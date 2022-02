Rifiuti Roma, per il Codacons il problema sono le sigarette buttate a terra

Il Codacons diffida il Comune di Roma per le sigarette buttate a terra nelle strade: "Bisogna installare i posaceneri". Nella capitale c'è il problema dei rifiuti e il Codacons diffida Gualtieri perchè la città è invasa da mozziconi di sigarette sui marciapiedi.

Il Codacons sottolinea come, oltre al degrado, le sigarette per terra possono intasare i tombini e le caditoie causando allagamenti.

Codacons: "Le sigarette costituiscono una fonte di inquinamento"

Il Codacons ha scritto una diffida al Comune di Roma: “Piccoli rifiuti urbani e mozziconi di sigarette vengono gettati a terra e si ammassano presso gli angoli delle strade o in prossimità dei canali di scolo delle acque, intasando tombini e vie di fuga per le acque piovane. Altresì l’accumulo di tali piccoli rifiuti costituisce una grave fonte di inquinamento: i mozziconi di sigaretta a terra, infatti, disperdono nell’ambiente platica, nicotina, metalli pesanti e altre sostanze chimiche”.

Codacons: "Il Comune deve contrastare il fenomeno"

L'associazione ha spiegato le motive della diffida: "La normativa in materia di gestione dei rifiuti stabilisce che spetta ai Comuni il compito di gestire la raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto delle indicazioni statali e Regionali. In tema di contrasto all’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni, soprattutto mozziconi di sigarette, l’art. 232 bis Codice dell'ambiente stabilisce che i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo".

Codacons: "Il Comune installi i posacenere per strada"

Il Codacons ha poi aggiunto: "L’art. 43 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale prevede in capo all’Amministrazione capitolina l’obbligo di provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, soprattutto per rifiuti di piccole dimensioni e per i mozziconi di sigaretta, preferendo posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali (es. bar, tabaccherie, cinema, ecc.), fermate del trasporto pubblico e in generale nelle aree di maggior frequentazione e aggregazione sociale".