Rigenerazione e resilienza urbana: Cremonesi dialoga con Valter Macchi

Rigenerazione e resilienza urbana: l'avvocato e manager Giancarlo Cremonesi, presidente dell'Associazione “Il Timone”, si confronta con l'architetto Valter Macchi, coordinatore regionale Oice per il Lazio, fondatore e direttore tecnico della società di ingegneria Bmstudio s.r.l. Progetti Integrati.

L'incontro avverrà mercoledì 18 novembre, alle ore 15, sulla piattaforma Zoom, e sarà il secondo appuntamento del ciclo di incontri digitali “Oi dialogoi”.

Come cambia la città nell'era della pandemia? E come cambia il concetto di periferia? È all'esame del Senato un Ddl dedicato alla rigenerazione urbana: quali sono le linee guida e cosa serve per incentivare, snellire e accelerare i processi? Il PRG di Roma è adeguato ai nuovi bisogni della città?

Modera la giornalista Valentina Renzopaoli.

Chi desidera seguire l'incontro è pregato di mandare una email a gccremonesi@gmail.com. L'integrale sarà pubblicato sulla pagina social dell'Associazione Il Timone e sulla pagina Facebook ufficiale di Giancarlo Cremonesi.