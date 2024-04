Rita Combi, trovata morta in campagna a Latina dopo l’appello a Chi l'ha visto

Rita Combi, 64 anni, è stata trovata morta nelle campagne di Latina, tra borgo Baisizza e borgo Santa Maria. La donna era scomparsa lo scorso 21 aprile. Verso le 17 è rientrata a casa, a Nettuno, dopo aver fatto la spesa, ha lasciato le buste a terra, la borsa con il cellulare, il telefono e le chiavi di casa e dell'auto.

Da allora era scomparsa insieme alla sua auto, una Lancia Musa color oro con tettino apribile. Il caso è stato affrontato anche nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?'.

Scomparsa

Le ricerche nell'area di Latina sono cominciate nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 25 aprile, quando è stata ritrovata l'automobile della donna nelle campagne pontine. Stando a quanto si apprende, il cadavere della donna è stato trovato grazie all'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati, oltre ai pompieri, i volontari della Protezione civile del gruppo Passo Genovese e gli agenti di polizia della questura di Latina.

Morta da diverse ore

Rita Combi, ha stabilito il medico legale, era morta già da diverse ore e nelle prossime ore si aspettano ulteriori analisi da parte della polizia scientifica. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedere agli esami medico legali per chiarire con esattezza le cause del decesso. Le indagini sono state affidate agli agenti di polizia sotto il comando del questore Raffaele Gargiulo. Per il momento non è stata formulata alcuna ipotesi in merito alle cause della morte della signora. Non è chiaro se sul corpo della donna siano stati riscontrati segni o ferite.