Roma a mano armata e insicura: nel primo semestre 2023 +8,3% di delitti.

Roma sempre più insicura. E sempre più pericolosa, con un aumento dei delitti - nel primo semestre 2023 - pari all'8,3%. Un dato allarmante che posiziona la Capitale in vetta alla classifica nazionale sulla sicurezza cittadina.

A dichiararlo sono Nicola Magno, Ilario Castello, Michele Capece e Tony Megna, segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC.

Dopo l'omicidio del 14enne

“Ennesimo episodio di inaudita violenza a Roma, teatro di omicidio. Ancora una giovane vita spezzata, fatti di sangue che macchiano la nostra Capitale ed indeboliscono nei cittadini la fiducia nella sicurezza; Capitale abbandonata a sé stessa ed oggetto di una palese recrudescenza, dove sembra aver preso piede una pericolosità sociale ormai fuori controllo”, attaccano i sindacalisti.

Le problematiche della città

“Non è possibile non attenzionare le problematiche della Capitale laddove spesso e volentieri fatti criminali di questa portata interessano l’intero sistema sicurezza e denotano un attacco frontale allo Stato. Roma – spiegano - nel 2023 sale sul podio per indice di criminalità con un più 8,3% sul totale dei delitti denunciati nel primo semestre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. Una crescita spaventosa su cui Governo ed Istituzioni, non possono non soffermarsi e che vede un aumento dei delitti del 5,1% rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al calo nazionale. La nostra storia sindacale - concludono i Dirigenti Nazionali - la nostra provenienza da territori caldi come la Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia dove l’emergenza sicurezza si fa sentire, ci insegna che l’emergenza criminalità nel Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico, è elemento destabilizzante e cittadini e vittime di questi fatti di cronaca efferati non si sentono tutelati".

Le Forze del'Ordine