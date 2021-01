Roma affronta il 2021 al galoppo: il 29 e il 30 si corre a Capannelle

Anche questo venerdì appuntamento da non perdere all’Ippodromo Capannelle con un avvincente pomeriggio di galoppo (prima corsa ore 12.50). Naturalmente sulla pista "all weather”, protagonista indiscussa del periodo invernale, per dare un calcio alla depressione da pandemia.

Sei corse tutte sul dirt, distanze dai 1200 ai 2300 metri: una “Maiden" per i tre anni, quattro gli handicap e una “Vendere" super affollata. Saranno in 15 nella Maiden sui 1400 metri, il Premio Cervino, con uno sguardo particolare rivolto a Love Yourself, Mecontrote, Piccola Ela, Ziogiancarlo. Da seguire anche la perizia sui 1500 per anziani, il Premio Kilimangiaro, con in campo 11 protagonisti anziani tra i quali Dream My Love, Mare Nero, Killwind, Zona d’Ombra, Adrio.

I 2300 metri vedranno in azione ancora gli anziani, in 10, con Changouro Basc favorito insieme a Big Musquetier, Nobizlikethisbiz, Pabble Beach e San Monterazzano. E per concludere la Vendere sui 1400 per anziani, 15 in pista, scelta come seconda tris, con Toudussac, Ballot Box,Amaranto e Damocles da seguire. Undici partenti in media per ogni corsa renderanno il pomeriggio particolarmente interessante dal punto di vista dello spettacolo. Prossimo appuntamento tra sette giorni, il primo venerdì di febbraio. Ancora ricchissimo di partenti (ben 83 in sette corse con una media vicinissima ai 12 per corsa) l’ultimo appuntamento del mese di gennaio con le corse al trotto all’ippodromo delle Capannelle in programma sabato 30. Convegno dunque all’insegna della quantità più che della qualità al centro del quale figura un'avvincente prova ad inseguimento sul doppio chilometro riservata agli anziani di 5 e 6 anni. In dieci al via equamente divisi su due nastri con le due femmine Arma Wise As e Aurora Bieffe allo start che potrebbero risultare non facili da prendere per i penalizzati Zittozitto Gso, Ad Maiora Gar e Allstar Again. Inizio alle 13.20, prossimo appuntamento mercoledì 3 per il primo appuntamento del mese di febbraio. Le corse a Capannelle si svolgeranno a porte chiuse ma i servizi di bar e ristorazione all’interno dell’Ippodromo saranno aperti nel rispetto delle norme di contenimento del coronavirus. Si ricorda che come da nuovo Dpcm 24 ottobre, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo resteranno chiuse.