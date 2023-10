Roma, Barbie entra nel castello dei sogni di Lunghezza: domenica da sogno

Barbie sale sul trono al Castello di Lunghezza. Il fenomeno rosa non si arresta. Dopo il successo del film dedicato alla celebre icona, che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo ed avente per protagonista la bellissima Margot Robbie, anche il Fantastico Mondo torna ad aprire le porte al personaggio idolo delle bambine con una iniziativa speciale organizzata durante la “Giornata delle Principesse”.

Barbie principessa

Lo scopo è di rendere anche l’amatissima bambola una vera principessa per un giorno. Sarà proprio lei ad essere incoronata sul trono e raggiunta da Ariel, Rapunzel, Cenerentola, Aurora e tutte le eroine delle favole. Una domenica speciale durante la quale tutte le bambine, che entreranno vestite di rosa, potranno non solo fare selfie da postare sui social in compagnia delle loro star del cuore, ma partecipare ad un laboratorio di danza total pink: BarbieDance.

Bambine in prima linea

Una opportunità per le più piccole di seguire i passi delle bravissime baby ballerine della scuola Petite Etoile, diretta dalla coreografa Chiara Pedone, per scatenarsi al ritmo della musica ed imparare pochi semplici passi per essere catapultate nel proprio sogno. Info: www.fantasticomondo.it