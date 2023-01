Roma, Cadavere sulla spiaggia alla foce del Tevere: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo ancora non identificato è stato rinvenuto sul bagnasciuga della spiaggia della Salute a Fiumicino, vicino Roma. Il luogo del ritrovamento è poco distante dalla foce del Tevere, per cui potrebbe essere stato il fiume a portare il cadavere lì dove è stato ritrovato.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che poi ha avvertito la Polizia di Stato e la Scientifica. Si indaga per ricostruire le cause della morte e per identificare l'uomo. Sul corpo non ci sono segni di violenza.