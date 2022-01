Roma, Calenda presenta la Giunta ombra. Ok a D'amato candidato Pd alla Regione

Calenda in campo con la Giunta “ombra” e un avviso a Roberto Gualtieri, “che deve stare attento alle correnti del Pd e volare alto”; quindi un assist a Zingaretti: "L'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, ha fatto un lavoro strepitoso, se lui fosse lui il candidato alla Regione Lazio il prossimo anno lo supporteremo, ha fatto un lavoro straordinario".

Dunque, Calenda ci prova con pochi consiglieri ad organizzare una vera opposizione alla Giunta Gualtieri, mettendo a fianco degli eletti un gruppo di esperti che dovranno passare al setaccio le delibere di Gualtieri e alimentare le proposte di Azione per il governo di Roma, predisponendo atti alternativi a quelli della Giunta ufficiale.

"Vogliamo fare una opposizione di merito, non ideologica, il più costruttiva possibile alla Giunta Gualtieri", ha spiegato Calenda che si è soffermato su tre temi principali - rifiuti, mobilità, partecipate - spiegando che quella della 'giunta ombra' è una "prassi nei paesi anglosassoni" e l'obiettivo è quello di continuare a portare avanti "il nostro lavoro fondato sui contenuti".

La tendenza di Gualtieri a fare promesse

Il leader di Azione ha quindi ammesso che "è presto per fare un bilancio del lavoro della Giunta Gualtieri, ma c'è una tendenza a promettere cose che non si riescono a mantenere, e non parlo solo della pulizia della città". "Gualtieri ha tutte le caratteristiche per poter essere un buon sindaco di Roma - ha aggiunto - ma deve stare attento a non essere risucchiato nelle correnti del Pd e volare molto alto". La "giunta ombra" e "una prassi nei Paesi anglosassoni, e una giunta che si relaziona con la giunta ufficiale - ha aggiunto -, e il nostro lavoro fin dall'inizio e stato fondato molto sui contenuti. Il nostro programma e stato in parte ripreso da Gualtieri, e ora vogliamo fare una opposizione costruttiva".

