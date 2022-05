Roma, cancellati i mezzi pubblici. Città paralizzata per la finale a Tirana

Tutti i mezzi pubblici cancellati per la finale di Conference League fra Roma e Feyenoord. Sarà che la Roma non gioca una finale europea dal 1991, sarà che il tifo dei romanisti è caloroso e sfrenato, sarà che da giorni nell'area si respira elettricità per la finale del 25 maggio. Sta di fatto che la Questura di Roma, con decreto del prefetto Matteo Piantedosi, ha blindato la città, sopprimendo tutti i mezzi pubblici dalle 22 del 25 fino alle 03.00 del 26 maggio.

Le ultime indicazioni stabiliscono anche che i tifosi che andranno all'Olimpico dovranno parcheggiare in viale XVII Olimpiade o piazzale Clodio. Tutte misure probabilmente attuate per timore che possa succedere quanto accaduto dopo la vittoria dell'ultimo scudetto. Il blocco dei mezzi pubblici è una mossa che però potrebbe anche creare ingorghi nei pressi dell'Olimpico e nelle zone della Movida romana, come ad esempio Ponte Milvio (a due passi dall'Olimpico), Trastevere, Campo di Fiori o Monti. Tutti posti che, da quanto si apprende, sono stati blindati dalle forze dell'ordine.

Il dispiegamento è infatti imponente: mille agenti tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale a presidio delle aree più sensibili. Stesso assetto già utilizzato durante le partite degli Europei giocati all'Olimpico. Quando però c'erano anche i tifosi della squadra avversaria. Saranno transennate per 24 ore, a partire dalle 7 del 25 maggio, fra le altre, la fontana di piazza Navona, la fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di piazza del Popolo. Ci sarà inoltre un presidio continuo a Trinità dei Monti.