Venerdì, 16 dicembre 2022 Roma, Capodanno d'Italia con il concerto ai Fori. Sul palco Elodie e Madame Due eventi in programma per festeggiare il Capodanno della Capitale: il concertone in via dei Fori Imperiali e il primo Capodarte, con 70 eventi culturali Riziero Ippoliti