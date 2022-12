Roma, carta d'identità elettronica: il 17 e il 18 tornano gli open day

Tornano gli open day per richiedere la carta d'identità elettronica. L'iniziativa del comune di Roma prosegue con un nuovo weekend dedicato alla richiesta del Cie. Appuntamento il 17 e il 18 dicembre. Gli open day coinvolgeranno gli ex Punti d'informazione turistica e gli uffici postali dei Municipi III, IV, VI, VII, XI e XII.

“Prosegue l’impegno di Roma Capitale – ha detto Andrea Catarci, Assessore Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti - per ridurre ulteriormente i tempi medi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica, già scesi sotto i 30 giorni. Solo nel prossimo fine settimana saranno oltre 800 le richieste di CIE garantite”.

Come si chiede il Cie negli open day

Per partecipare a questi open day occorre prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie, gestito dal Ministero degli Interni. Le prenotazioni si apriranno alle 9 di venerdì 16 dicembre e resteranno aperte fino all'esaurimento dei posti disponibili. Poi ci si dovrà presentare all'ufficio con il ticket di prenotazione, il documento scaduto, una fototessera e una carta per i pagamenti.

Gli uffici aperti

Saranno aperti dalle 8 alle 13,30 di sabato 17 dicembre gli uffici postali in via Fracchia (Municipio III), via Rivisondoli (Municipio IV) e via Fabiola (Municipio XII). Invece, sempre il 17 dicembre, resteranno aperti dalle 8 fino alle 16,30 gli uffici di via Duilio Cambellotti (Municipio VI), di piazza Cinecittà (Municipio VII) e di via Portuense (Municipio XI).

Per quanto riguarda i Punti d'informazione turistica di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, questi saranno aperti dalle 8,30 alle 16,30 di sabato 17 dicembre. Mentre saranno aperti dalle 8,30 alle 12,30 di domenica 18 dicembre.