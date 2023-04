Roma, carta d'identità elettronica: un nuovo open day il 15 e 16 aprile

Il Comune offre un nuovo open day per i cittadini che avessero bisogno di rinnovare il proprio documento di identità, ottenendo una nuova carta d'identità elettronica. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile saranno aperti gli ex Pit e gli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VI, VIII, XI e XV.

Per usufruire degli open day sarà necessario prenotare un appuntamento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. La prenotazione sarà aperta dalle 9 di venerdì 14 aprile fino a esaurimento dei posti disponibili. All'appuntamento occorrerà presentarsi con il documento in scadenza, una foto segnaletica, una carta per pagamenti elettronici e il ticket di prenotazione.

Gli uffici aperti

Sabato 1° aprile sarà aperto l'ufficio anagrafico di via Fracchia, nel Municipio III (dalle 8 alle 14), quello di via Rivisondoli, nel Municipio IV (dalle 8,30 alle 13), la sede di via Duilio Cambellotti, nel Municipio VI (dalle 8 alle 16,30), la sede di via Benedetto Croce, nel Municipio VIII (dalle 8,30 alle 15,30) e infine nel Municipio XI sarà aperta le sedi di via Portuense (dalle 8 alle 16).

Sia sabato che domenica saranno aperti anche gli ex Punti di Informazione Turistica, di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. L'orario di sabato 15 sarà dalle 8,30 alle 16,30, mentre quello di domenica 16 sarà dalle 8,30 fino alle 12,30.